В Ставрополе 12 тысяч подростков приняли участие в проекте «Пушкинская карта»

В Ставрополе более 12,6 тыс. учащихся из 44 городских школ стали участниками федеральной программы «Пушкинская карта».

С начала этого года жители в возрасте от 14 до 18 лет приобрели по карте более 20 тыс. билетов на различные культурные мероприятия, информирует ИА «Победа26».

За десять месяцев этого года в рамках проекта было реализовано свыше 3 тыс. билетов в кино. Также подростки посещали мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и интерактивные концерты.

Акция «Пушкинская карта» действует по нацпроекту «Культура», реализацию курирует Минкульт региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму на культурные мероприятия приобрели свыше 161 тыс. билетов по Пушкинской карте. К федеральному проекту подключены 54 учреждения культуры региона.