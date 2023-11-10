В Ставрополе 12 тысяч подростков приняли участие в проекте «Пушкинская карта»
- РИА Новости
С начала этого года жители в возрасте от 14 до 18 лет приобрели по карте более 20 тыс. билетов на различные культурные мероприятия, информирует ИА «Победа26».
За десять месяцев этого года в рамках проекта было реализовано свыше 3 тыс. билетов в кино. Также подростки посещали мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и интерактивные концерты.
Акция «Пушкинская карта» действует по нацпроекту «Культура», реализацию курирует Минкульт региона.
Ранее сообщалось, что в Крыму на культурные мероприятия приобрели свыше 161 тыс. билетов по Пушкинской карте. К федеральному проекту подключены 54 учреждения культуры региона.