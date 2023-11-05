Дирижёра Темирканова похоронят на кладбище в Комарово
«Могу подтвердить, что Юрия Хатуевича похоронят на Комаровском кладбище», — сообщили Интерфаксу в филармонии.
Церемония прощания состоится 5 ноября в 11:00 в Большом зале филармонии.
Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти Темирканова.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дирижёра.
Он скончался в больнице. Ему было 84 года.
Юрий Темирканов — народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат значимых российских и зарубежных премий. Почти 20 лет он руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге.