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В Тверской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства

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В Тверской области проведут культурные и развлекательные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
В Тверской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В частности, к акции «Ночь искусств» присоединятся Императорский путевой дворец, Музей тверского быта, Выставочный центр.

Также 3—4 ноября в регионе пройдёт детский кинофестиваль Центрального федерального округа «Мосты».

Программа включает и концерт с участием лучших творческих коллективов и студий региона.

Ранее сообщалось, что в День народного единства в Краснодарском крае состоится более 5 тыс. праздничных акций.

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