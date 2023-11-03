В Тверской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
В частности, к акции «Ночь искусств» присоединятся Императорский путевой дворец, Музей тверского быта, Выставочный центр.
Также 3—4 ноября в регионе пройдёт детский кинофестиваль Центрального федерального округа «Мосты».
Программа включает и концерт с участием лучших творческих коллективов и студий региона.
Ранее сообщалось, что в День народного единства в Краснодарском крае состоится более 5 тыс. праздничных акций.