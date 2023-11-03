Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 4 ноября

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на 4 ноября в рамках проекта «Поющие мосты».

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Ко Дню народного единства подготовили специальный плейлист. При разводке моста можно будет услышать произведения петербургских композиторов Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» и многое другое», — рассказали в пресс-службе.

В финале шоу прозвучит «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге согласовали первую площадку для новогодних праздников.