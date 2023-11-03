Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 4 ноября
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Ко Дню народного единства подготовили специальный плейлист. При разводке моста можно будет услышать произведения петербургских композиторов Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» и многое другое», — рассказали в пресс-службе.
В финале шоу прозвучит «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.
Ранее сообщалось, что в Петербурге согласовали первую площадку для новогодних праздников.