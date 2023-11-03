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Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 4 ноября

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на 4 ноября в рамках проекта «Поющие мосты».
Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 4 ноября
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Ко Дню народного единства подготовили специальный плейлист. При разводке моста можно будет услышать произведения петербургских композиторов Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» и многое другое», — рассказали в пресс-службе.

В финале шоу прозвучит «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге согласовали первую площадку для новогодних праздников.

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