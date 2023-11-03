Найк Борзов рассказал об участии в проекте «Малышарики. Всё по-взрослому!»
- РИА Новости
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В беседе с НСН музыкант признался, что, когда получил предложение исполнить одну из песен, даже не знал, что существует такой сериал. Но потом посмотрел несколько серий, и ему понравилось.
«Я послушал треки и из предложенных мне вариантов выбрал песню «Космос», которую в итоге и записал», — поделился артист.
По признанию Борзова, композиция прекрасно вписалась в его репертуар. Он выразил надежду, что скоро «Космос» можно будет услышать вживую на его концертах.
Ранее сообщалось, что картина «Чебурашка» была признана лучшим полнометражным фильмом на «ТЭФИ-Kids».