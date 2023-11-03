Найк Борзов рассказал об участии в проекте «Малышарики. Всё по-взрослому!»

Музыкант Найк Борзов рассказал о работе над одной из песен первого альбома каверов «Малышарики. Всё по-взрослому!», вышедшем на музыкальном лейбле Riki Music.

В беседе с НСН музыкант признался, что, когда получил предложение исполнить одну из песен, даже не знал, что существует такой сериал. Но потом посмотрел несколько серий, и ему понравилось.

«Я послушал треки и из предложенных мне вариантов выбрал песню «Космос», которую в итоге и записал», — поделился артист.

По признанию Борзова, композиция прекрасно вписалась в его репертуар. Он выразил надежду, что скоро «Космос» можно будет услышать вживую на его концертах.

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