RT в Telegram
Подпишись

Найк Борзов рассказал об участии в проекте «Малышарики. Всё по-взрослому!»

Короткая ссылка
Музыкант Найк Борзов рассказал о работе над одной из песен первого альбома каверов «Малышарики. Всё по-взрослому!», вышедшем на музыкальном лейбле Riki Music.
Найк Борзов рассказал об участии в проекте «Малышарики. Всё по-взрослому!»
  • РИА Новости
  • © Михаил Патлис

В беседе с НСН музыкант признался, что, когда получил предложение исполнить одну из песен, даже не знал, что существует такой сериал. Но потом посмотрел несколько серий, и ему понравилось.

«Я послушал треки и из предложенных мне вариантов выбрал песню «Космос», которую в итоге и записал», — поделился артист.

По признанию Борзова, композиция прекрасно вписалась в его репертуар. Он выразил надежду, что скоро «Космос» можно будет услышать вживую на его концертах.

Ранее сообщалось, что картина «Чебурашка» была признана лучшим полнометражным фильмом на «ТЭФИ-Kids».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить