Врач Баева отметила позитивное влияние домашних животных на психику человека
В большинстве случаев общение с домашними питомцами позитивно отражается на эмоциональном состоянии, особенно в периоды стресса, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
У человека при контакте с животным выделяются гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности.
«Известно, что базовое чувство безусловной любви — необходимое условие для управления тревожностью», — отметила врач.
Кроме того, человек, имеющий питомца, успешнее в организации своего режима и распорядка, добавила Баева.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как воспитывать собаку, переросшую щенячий возраст.