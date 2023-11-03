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Врач Баева отметила позитивное влияние домашних животных на психику человека

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Психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Алана Баева рассказала, что домашние животные влияют на эмоциональное состояние человека.

В большинстве случаев общение с домашними питомцами позитивно отражается на эмоциональном состоянии, особенно в периоды стресса, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

У человека при контакте с животным выделяются гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности.

«Известно, что базовое чувство безусловной любви — необходимое условие для управления тревожностью», — отметила врач.

Кроме того, человек, имеющий питомца, успешнее в организации своего режима и распорядка, добавила Баева.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как воспитывать собаку, переросшую щенячий возраст.

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