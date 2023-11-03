Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание в Петербурге в начале следующей недели

Синоптик Александр Колесов заявил, что в Санкт-Петербурге со следующей недели начнётся похолодание и пойдёт снег.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Что касается ближайших выходных, то прогнозируется до +8 °С.

«Дождей в этих циклонах нам не избежать. Меньше всего осадков ожидается в субботу, хотя через всю территорию области и проходит атмосферный фронт, но дожди будут небольшие», — сказал Колесов.

Также стало известно, что в Свердловской области ожидается ветреная погода, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 4 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах. Берегите себя», — заявили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода будет переменчивой.