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Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание в Петербурге в начале следующей недели

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Синоптик Александр Колесов заявил, что в Санкт-Петербурге со следующей недели начнётся похолодание и пойдёт снег.
Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание в Петербурге в начале следующей недели
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Что касается ближайших выходных, то прогнозируется до +8 °С.

«Дождей в этих циклонах нам не избежать. Меньше всего осадков ожидается в субботу, хотя через всю территорию области и проходит атмосферный фронт, но дожди будут небольшие», — сказал Колесов.

Также стало известно, что в Свердловской области ожидается ветреная погода, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 4 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах. Берегите себя», — заявили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода будет переменчивой.

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