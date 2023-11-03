Метеоролог Позднякова прокомментировала эффект «фиолетового» неба над Москвой

Метеоролог Татьяна Позднякова высказалась об эффекте «фиолетового» неба в столичном регионе.

«Вчера над большей частью столичного региона нависали тучи. Видимо, в каком-то месте они рассеялись, и получился такой необычный эффект. Это происходит оттого, что солнце на закате осветило нижние границы облаков. Лучи могли преломиться из-за капель воды либо кристаллов льда», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в грядущие праздники могут быть зафиксированы новые температурные рекорды.

Как отметила Позднякова, ожидаются пасмурные и дождливые дни, но температура воздуха будет комфортной. Так, 4 ноября прогнозируется до +7 °С, 5 ноября — до +13 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» заявил, что зимняя погода будет переменчивой.