Режиссёр фильма «Год рождения» Местецкий встретится со зрителями в Екатеринбурге
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на кинокомпанию «Вольга».
Фильм повествует о молодом человеке, который мечтает организовать в своём провинциальном городе крупнейший фестиваль мирового андеграунда.
«Мы хотели рассказать историю сложного человека, который пытается с этим миром взаимодействовать, но, в конце концов, навязывает миру свои условия — поэтические, сюрреалистические. В финале наш герой добился чуда…» — прокомментировал Местецкий.
Показ пройдёт 6 ноября.
Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024 года.