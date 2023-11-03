Режиссёр фильма «Год рождения» Местецкий встретится со зрителями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдёт специальный показ фильма «Год рождения». После показа состоится творческая встреча с режиссёром картины Михаилом Местецким.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на кинокомпанию «Вольга».

Фильм повествует о молодом человеке, который мечтает организовать в своём провинциальном городе крупнейший фестиваль мирового андеграунда.

«Мы хотели рассказать историю сложного человека, который пытается с этим миром взаимодействовать, но, в конце концов, навязывает миру свои условия — поэтические, сюрреалистические. В финале наш герой добился чуда…» — прокомментировал Местецкий.

Показ пройдёт 6 ноября.

Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024 года.