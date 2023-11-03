Фестиваль «Вперёд к Островскому!» пройдёт в Петербурге 18—27 ноября 2023 года

Всероссийский театральный фестиваль «Вперёд к Островскому!» пройдёт в Санкт-Петербурге 18—27 ноября 2023 года.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу театра «Балтийский дом».

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Фестиваль разделён на две части. В первой пройдут показы театров из Петербурга. Во второй — спектакли покажут труппы из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды и Ярославля.

Ранее художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о строительстве будущего театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке.