RT в Telegram
Подпишись

Фестиваль «Вперёд к Островскому!» пройдёт в Петербурге 18—27 ноября 2023 года

Короткая ссылка
Всероссийский театральный фестиваль «Вперёд к Островскому!» пройдёт в Санкт-Петербурге 18—27 ноября 2023 года.
Фестиваль «Вперёд к Островскому!» пройдёт в Петербурге 18—27 ноября 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу театра «Балтийский дом».

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Фестиваль разделён на две части. В первой пройдут показы театров из Петербурга. Во второй — спектакли покажут труппы из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды и Ярославля.

Ранее художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о строительстве будущего театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить