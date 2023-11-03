Дирижёр Владислав Чернушенко назвал утратой для культуры смерть Юрия Темирканова
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«Уход из жизни Юрия Темирканова — невосполнимая потеря для всей отечественной культуры. А для меня лично это громадная боль, поскольку судьбы наши соединились и параллельно мы шли по жизни на протяжении шести десятков лет, со студенчества», — поделился он в беседе с газетой «Известия».
По словам Чернушенко, на протяжении многих лет творческая жизнь дирижёра признавалась образцом высочайшего музыкального искусства — как в России, так и за рубежом.
Он выразил уверенность, что имя Темирканова «навсегда останется в списке самых выдающихся дирижёров нашей страны».
О смерти Юрия Темирканова стало известно 2 ноября. Музыканту было 84 года.