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Дирижёр Владислав Чернушенко назвал утратой для культуры смерть Юрия Темирканова

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Народный артист СССР, дирижёр Владислав Чернушенко заявил, что смерть его друга, худрука академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова, стала невосполнимой утратой.
Дирижёр Владислав Чернушенко назвал утратой для культуры смерть Юрия Темирканова
  • globallookpress.com
  • © Yury Pilipenko

«Уход из жизни Юрия Темирканова — невосполнимая потеря для всей отечественной культуры. А для меня лично это громадная боль, поскольку судьбы наши соединились и параллельно мы шли по жизни на протяжении шести десятков лет, со студенчества», — поделился он в беседе с газетой «Известия».

По словам Чернушенко, на протяжении многих лет творческая жизнь дирижёра признавалась образцом высочайшего музыкального искусства — как в России, так и за рубежом.

Он выразил уверенность, что имя Темирканова «навсегда останется в списке самых выдающихся дирижёров нашей страны».

О смерти Юрия Темирканова стало известно 2 ноября. Музыканту было 84 года.

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