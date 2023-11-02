Усадьба Горталовых войдёт в состав Национального музея Татарстана
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
В здании в центре города на улице Япеева в 1841 — 1845 годы проживал Лев Толстой. До последнего времени в нём работал музейно-образовательный центр.
В настоящее время подготавливаются официальные документы для включения филиала в состав Национального музея Татарстана. Сотрудники разрабатывают концепцию экспозиции.
Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.