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Усадьба Горталовых войдёт в состав Национального музея Татарстана

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Дом-усадьба Горталовых в Казани стала музеем Льва Толстого. Учреждение вошло в состав Национального музея Татарстана в качестве филиала.
Усадьба Горталовых войдёт в состав Национального музея Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В здании в центре города на улице Япеева в 1841 — 1845 годы проживал Лев Толстой. До последнего времени в нём работал музейно-образовательный центр.

В настоящее время подготавливаются официальные документы для включения филиала в состав Национального музея Татарстана. Сотрудники разрабатывают концепцию экспозиции.

Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.

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