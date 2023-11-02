Усадьба Горталовых войдёт в состав Национального музея Татарстана

Дом-усадьба Горталовых в Казани стала музеем Льва Толстого. Учреждение вошло в состав Национального музея Татарстана в качестве филиала.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В здании в центре города на улице Япеева в 1841 — 1845 годы проживал Лев Толстой. До последнего времени в нём работал музейно-образовательный центр.

В настоящее время подготавливаются официальные документы для включения филиала в состав Национального музея Татарстана. Сотрудники разрабатывают концепцию экспозиции.

Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.