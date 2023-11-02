Синоптик Колесов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге в ноябрьские праздники

Синоптик Александр Колесов заявил, что в предстоящие ноябрьские праздники будет тепло, температура воздуха составит до +8 °С.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Колесов также прокомментировал погоду в городе в начале ноября.

«Ещё за несколько дней казалось, что 1 ноября выше +5 °С не должно быть, потом поменяли прогноз до +8 °С, во вторник ещё повысили до +10 °С, но природа преподнесла очередной сюрприз», — сказал он.

По его словам, в результате температура воздуха составила +11,7 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» заявил, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений.