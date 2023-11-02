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В Московском дворце пионеров восстановили историческое панно

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В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах восстановили историческое панно.
В Московском дворце пионеров восстановили историческое панно

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Панно за период эксплуатации зала было значительно повреждено. Фактурная штукатурка имела множественные места с пустотами, загрязнения и обилие тонких трещин. Также было много фрагментов мозаики тёмно-синего цвета, просто покрытых золотой краской», — заявили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.

При устройстве дополнительного проёма ранее композиция получила повреждения. Реставраторы смогли восстановить утраченную часть панно.

Самой трудной задачей стало изготовление мозаичных плиток, близких к авторским по фактуре и цвету.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.

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