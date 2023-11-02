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Гитарист группы «Ария» Холстинин рассказал об источниках вдохновения

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Гитарист, один из основателей группы «Ария» Владимир Холстинин рассказал, что его вдохновляет.
Гитарист группы «Ария» Холстинин рассказал об источниках вдохновения
  • Gettyimages.ru

«Вдохновение мы черпаем из разных источников. Для меня это чаще всего или книга, или кинофильм, или истории из жизни. Например, песня «Палач» написана по книге Пера Лагерквиста, а песня «Варяг» написана после просмотра документального фильма о крейсере и его капитане Рудневе», — заявил он в беседе с НСН.

Холстинин также отметил, что не теряет интереса к рок-музыке, но время от времени увлекается необычными музыкальными инструментами.

«Мне нравится, например, постмодерн, метамодерн. Из инструментов я играл долгое время на мандолине в свободное время, а это совсем другое дело, это не гитара», — добавил он.

Ранее генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин заявил, что интерес россиян к отечественной музыке заметно вырос.

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