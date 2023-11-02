Гитарист группы «Ария» Холстинин рассказал об источниках вдохновения

Гитарист, один из основателей группы «Ария» Владимир Холстинин рассказал, что его вдохновляет.

«Вдохновение мы черпаем из разных источников. Для меня это чаще всего или книга, или кинофильм, или истории из жизни. Например, песня «Палач» написана по книге Пера Лагерквиста, а песня «Варяг» написана после просмотра документального фильма о крейсере и его капитане Рудневе», — заявил он в беседе с НСН.

Холстинин также отметил, что не теряет интереса к рок-музыке, но время от времени увлекается необычными музыкальными инструментами.

«Мне нравится, например, постмодерн, метамодерн. Из инструментов я играл долгое время на мандолине в свободное время, а это совсем другое дело, это не гитара», — добавил он.

Ранее генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин заявил, что интерес россиян к отечественной музыке заметно вырос.