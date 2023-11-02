Дом дантиста Каценеленбогена в Петербурге признали памятником
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Каценеленбоген купил участок в 1908 году. Строительством дома занимался его сын, архитектор, гражданский инженер Николай Каценеленбоген.
Особый интерес представляет архитектурное и декоративно-художественное решение фасадов и интерьеров начала ХХ века, сохранившееся с минимальными изменениями.
Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.