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Дом дантиста Каценеленбогена в Петербурге признали памятником

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Дом дантиста Давида Каценеленбогена в Санкт-Петербурге добавили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Каценеленбоген купил участок в 1908 году. Строительством дома занимался его сын, архитектор, гражданский инженер Николай Каценеленбоген.

Особый интерес представляет архитектурное и декоративно-художественное решение фасадов и интерьеров начала ХХ века, сохранившееся с минимальными изменениями.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

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