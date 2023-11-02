Диетолог Гинзбург посоветовал воздержаться от солений во избежание набора веса

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в холодное время года может появиться тяга к жирным и калорийным продуктам, однако следует следить за рационом, чтобы не набрать вес.

Людям, которые опасаются поправиться, стоит воздержаться от злоупотребления консервированными огурцами и помидорами, сообщил он в беседе с Тульской службой новостей.

Соленья задерживают влагу в организме, нарушают аппетит, а соль раздражает слизистую желудка, отметил Гинзбург. По его словам, лучше отдать предпочтение квашеной капусте.

Также стоит ограничить калорийные гарниры, такие как картошка, рис, макароны. По его словам, жирное мясо можно заменить рыбой, включив в рацион больше свежих овощей и фруктов.

«В холодное время года полезно увеличить потребление противовоспалительных продуктов, среди которых специи, например имбирь, куркума, гвоздика, корица», — заключил Гинзбург.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.