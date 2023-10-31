В Новосибирской области рассказали о программе празднования Дня народного единства
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.
В частности, ряд мероприятий состоится в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. На территории будет работать интерактивная площадка «Аллея дружбы».
Также запланированы мастер-классы по народным играм, выставка традиционных костюмов.
Кроме того, пройдёт фестиваль национальных культур «Новосибирск — город дружбы».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства.