В Новосибирской области рассказали о программе празднования Дня народного единства

В Новосибирской области представили программу, подготовленную в честь Дня народного единства.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.

В частности, ряд мероприятий состоится в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. На территории будет работать интерактивная площадка «Аллея дружбы».

Также запланированы мастер-классы по народным играм, выставка традиционных костюмов.

Кроме того, пройдёт фестиваль национальных культур «Новосибирск — город дружбы».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства.