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В Новосибирской области рассказали о программе празднования Дня народного единства

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В Новосибирской области представили программу, подготовленную в честь Дня народного единства.
В Новосибирской области рассказали о программе празднования Дня народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.

В частности, ряд мероприятий состоится в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. На территории будет работать интерактивная площадка «Аллея дружбы».

Также запланированы мастер-классы по народным играм, выставка традиционных костюмов.

Кроме того, пройдёт фестиваль национальных культур «Новосибирск — город дружбы».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства.

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