Певица Амария выпустила ко дню Народного единства альбом «Воины света»

Исполнительница Амария (Мария Богданова) совместно с Образцово-показательным оркестром войск национальной гвардии РФ выпустила музыкальный альбом «Воины света», посвящённый празднованию Дня народного единства.

В разговоре с RT Амария отметила, что работа над альбомом, инициатором которого выступил заслуженный артист Республики Башкортостан, дирижёр и полковник Азат Шахмухаметов, велась в течение двух лет.

«Помню тот февральский вечер, взяла гитару, и да, через час (песня. — RT) «Кадетская» была готова. Она будто уже жила во мне и пробудилась от этого творческого поручения. Вопрос, нужны ли патриотические песни, должны ли они звучать, всякий раз рождает во мне глубокое удивление. Искусство в моём восприятии служит не столько и не только эстетическому, но и нравственному воспитанию личности. Человек, не любящий свою Родину, в моём понимании ущербен. В патриотических песнях солгать не выйдет. И авторы, и исполнители должны быть патриотами по внутренней сути, тут уже не до актёрского мастерства, — или есть, или нет, фальшь обнаружится», — сказала певица.

Релиз альбома состоялся при содействии Андрея Пожарова, совладельца российской группы компаний «СТИК». Бизнесмен уверен в необходимости оказания поддержки артистам, которые вносят вклад в формирование близких России ценностей в подрастающем поколении.

«Важно, что бизнес и культура сегодня вместе. Вместе мы боремся за будущее нашей страны. Каждый на своём фронте», — отметил предприниматель в беседе с RT.

По его словам, «если артисты вдохновляют нас и создают ориентиры, то мы, честный бизнес, своей позицией и смелостью формируем новые отношения внутри общества».