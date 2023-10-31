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Балерина Красюк рассказала о собственной постановке «Светлое во мне»

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Балерина, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Екатерина Красюк в преддверии Всемирного дня балета, который в 2023 году отмечается в несколько дат — 7 февраля, 26 октября и 2 ноября, рассказала о собственной балетной постановке, посвящённой творческому пути на балетном поприще.
Балерина Красюк рассказала о собственной постановке «Светлое во мне»
  • Gettyimages.ru
  • © Nisian Hughes

Два премьерных показа постановки «Светлое во мне» прошли при полных аншлагах, поделилась артистка в интервью «МК в Питере».

«В этом спектакле я раскрыла то, о чём говорю в этом интервью. Это история про путь балерины. С чем приходится сталкиваться детям и взрослым, как остаться светлым человеком, несмотря ни на что», — отметила Красюк.

В настоящий момент балерина посвящает время работе в собственной балетной студии, где занимается как с детьми, так и со взрослыми.

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