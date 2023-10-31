Балерина Красюк рассказала о собственной постановке «Светлое во мне»
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Два премьерных показа постановки «Светлое во мне» прошли при полных аншлагах, поделилась артистка в интервью «МК в Питере».
«В этом спектакле я раскрыла то, о чём говорю в этом интервью. Это история про путь балерины. С чем приходится сталкиваться детям и взрослым, как остаться светлым человеком, несмотря ни на что», — отметила Красюк.
В настоящий момент балерина посвящает время работе в собственной балетной студии, где занимается как с детьми, так и со взрослыми.
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