Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь» откроется 3 ноября в Москве
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.
На выставке будет представлено 49 экспонатов, которые предоставил музей-заповедник «Абрамцево», в том числе финальный эскиз картины «Алёнушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, работы Василия Поленова, Константина Коровина, Ильи Репина и др.
Также можно будет увидеть эскизы сооружений модерна, среди которых абрамцевская церковь Спаса Нерукотворного, созданная Васнецовым.
Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника, которое отмечается в 2023 году, и 55-летию Музея Тропинина, которое будет праздноваться в 2024 году.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что к традиционной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.