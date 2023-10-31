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Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь» откроется 3 ноября в Москве

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Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь» начнёт работу 3 ноября в Музее В.А. Тропинина в Москве. Она посвящена творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка.
Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь» откроется 3 ноября в Москве

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

На выставке будет представлено 49 экспонатов, которые предоставил музей-заповедник «Абрамцево», в том числе финальный эскиз картины «Алёнушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, работы Василия Поленова, Константина Коровина, Ильи Репина и др.

Также можно будет увидеть эскизы сооружений модерна, среди которых абрамцевская церковь Спаса Нерукотворного, созданная Васнецовым.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника, которое отмечается в 2023 году, и 55-летию Музея Тропинина, которое будет праздноваться в 2024 году.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что к традиционной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.

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