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Главархив запустил проект по изучению уникальных документов для учащихся Москвы

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Почти 250 школьников и студентов колледжей отправили заявки на участие в отборочном этапе проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», который запустил Главархив Москвы совместно с Московским центром воспитательных практик столичного Департамента образования и науки.
Главархив запустил проект по изучению уникальных документов для учащихся Москвы

Об этом информирует НСН.

В ноябре ученики будут изучать документы знаменитых выпускников Московского Императорского университета, а в декабре займутся документами известных деятелей театра и кино, связанных с Московским университетом, прокомментировала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди представителей медицинской сферы больше всего студентов заинтересовали Иван Сеченов, Николай Пирогов и Пётр Ганнушкин, а среди деятелей театра и кино — Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Пудовкин.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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