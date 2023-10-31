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Кинолог Голубев: воспитание подрощенной собаки требует от владельца терпения

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как воспитывать собаку, переросшую щенячий возраст.
Кинолог Голубев: воспитание подрощенной собаки требует от владельца терпения
  • Gettyimages.ru
  • © Obradovic

Часто собаководы испытывают трудности при воспитании собаки-подростка, некоторые выходят из себя и даже наказывают питомца. Им кажется, что животное делает что-то им на зло, но это не так, объяснил специалист в беседе с РИАМО.

Хозяину нужно набраться терпения и помогать собаке, больше времени проводить с питомцем, социализировать его, изучать новые команды, сказал кинолог.

«Собаководу важно понимать, что это временный период в жизни питомца. Проявите больше терпения к питомцу, не забывая о правильном подходе к воспитанию собаки: не срывайтесь на любимца, не применяйте физическую силу, не наказывайте животное за малейшие проступки», — добавил Голубев.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.

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