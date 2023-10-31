Нутрициолог Макарова: ошибки в питании могут вызывать чувство утренней усталости

Натуропат, нутрициолог Ирина Макарова рассказала, с чем может быть связано чувство усталости сразу после утреннего пробуждения.

Причина зачастую кроется в неправильном питании, сообщила она в беседе с Life.ru.

Сладкая пища может провоцировать скачки инсулина, что негативно влияет на самочувствие, объяснила Макарова. Кроме того, такое состояние может быть вызвано несбалансированным питанием или проблемами с ЖКТ. Также утренняя усталость может быть связана с психосоматикой.

Нутрициолог дала советы, как справиться с таким состоянием. По её словам, следует сбалансировать рацион, пройти медицинское обследование, а также работать над собой.

«Стрессы и переживания по пустякам лишают энергии. Займитесь повышением самооценки, старайтесь избегать ситуаций, которые вызывают негативные эмоции», — добавила врач.

Ранее врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова в беседе с газетой «Известия» заявила, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей.