Московская креативная индустрия наладила партнёрство более чем с 20 странами
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Столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств, цитирует Сергунину сайт kp.ru.
«Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения», — отметила вице-мэр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что выручка московских анимационных студий превысила 57 млрд рублей за три года. По его словам, город оказывает помощь столичным мультипликаторам.