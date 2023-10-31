Московская креативная индустрия наладила партнёрство более чем с 20 странами

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что креативные компании столицы за два минувших года смогли наладить сотрудничество более чем с 20 странами. Самые популярные сферы — кинематография, лёгкая промышленность и мода.

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Столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств, цитирует Сергунину сайт kp.ru. «Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения», — отметила вице-мэр. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что выручка московских анимационных студий превысила 57 млрд рублей за три года. По его словам, город оказывает помощь столичным мультипликаторам.