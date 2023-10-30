В Москве завершились съёмки «Многодетства»

В Москве окончены съёмки нового многосерийного комедийного проекта «Многодетство», центральные роли в котором исполнили Павел Савинков, Нелли Уварова и Антон Батырев.

Производством нового комедийного сериала занимается онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета, сообщает пресс-служба платформы. В центре сюжета — многодетная семья Герасимовых, вынужденная переехать из тесной московской квартиры в старый дом, который далёк от состояния жилища мечты.

«Семья Герасимовых — это семь «я», объединённых любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаёшь, что хочется ещё больше. Детства много не бывает», — рассказал креативный продюсер проекта и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

Режиссёром-постановщиком сериала стал Роман Самгин («Универ»). Выход проекта намечен на 2024 год.

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