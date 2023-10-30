В Оренбургской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства

В муниципальных образованиях Оренбургской области с 31 октября по 6 ноября будут проходить мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

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Об этом сообщает RIA56. Программа включает конкурсы, викторины, встречи, концерты, спортивные мероприятия, тематические уроки. В частности, 2 ноября на площади перед Оренбургским областным музеем изобразительных искусств откроют проект «История России в полотнах Третьяковской галереи». Оренбургская областная филармония примет 3 — 4 ноября Всероссийский конкурс «Русская песня». Также регион присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства 4 ноября.