В Оренбургской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства
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Об этом сообщает RIA56.
Программа включает конкурсы, викторины, встречи, концерты, спортивные мероприятия, тематические уроки.
В частности, 2 ноября на площади перед Оренбургским областным музеем изобразительных искусств откроют проект «История России в полотнах Третьяковской галереи».
Оренбургская областная филармония примет 3 — 4 ноября Всероссийский конкурс «Русская песня».
Также регион присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства 4 ноября.