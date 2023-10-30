RT в Telegram
Подпишись

В Твери потеплеет до +12 °С в начале ноября

Короткая ссылка
Днём во вторник, 31 октября, в Твери потеплеет до +8 °С, к среде, 1 ноября, до +12 °С. Ночью температура воздуха составит около +5 °С.
В Твери потеплеет до +12 °С в начале ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Также возможны осадки от слабых до умеренных.

К концу недели температура воздуха вернётся к календарной норме. Днём около +5 °С, ночью 0 °С.

Тем временем спасатели предупредили о гололёде на севере и востоке Оренбургской области 31 октября, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

В центральных и восточных районах возможно усиление ветра до 20 м/с.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в течение всей рабочей недели ожидается пасмурная погода с дождями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить