В Твери потеплеет до +12 °С в начале ноября

Днём во вторник, 31 октября, в Твери потеплеет до +8 °С, к среде, 1 ноября, до +12 °С. Ночью температура воздуха составит около +5 °С.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Также возможны осадки от слабых до умеренных.

К концу недели температура воздуха вернётся к календарной норме. Днём около +5 °С, ночью 0 °С.

Тем временем спасатели предупредили о гололёде на севере и востоке Оренбургской области 31 октября, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

В центральных и восточных районах возможно усиление ветра до 20 м/с.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в течение всей рабочей недели ожидается пасмурная погода с дождями.