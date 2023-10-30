В Твери потеплеет до +12 °С в начале ноября
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
Также возможны осадки от слабых до умеренных.
К концу недели температура воздуха вернётся к календарной норме. Днём около +5 °С, ночью 0 °С.
Тем временем спасатели предупредили о гололёде на севере и востоке Оренбургской области 31 октября, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
В центральных и восточных районах возможно усиление ветра до 20 м/с.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в течение всей рабочей недели ожидается пасмурная погода с дождями.