Вильфанд спрогнозировал сентябрьское тепло в Москве 1 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в течение этой недели будет необычной.

В ночь на вторник, 31 октября, температура воздуха составит +4...+6 °С, днём +7...+9 °С, на юге области до +10...+11 °С, отметил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«Уже вот такая температура на пять градусов выше многолетних значений. Такой температурный фон более характерен для конца первой декады октября. Мы как будто бы возвращаемся на три недели по климатическим рельсам в этот период», — пояснил Вильфанд.

По его словам, в среду, 1 ноября, ночью ожидается +6...+9 °С, днём +11...+13 °С.

«Будет выше нормы на семь — восемь градусов, эта температура характерна для третьей декады сентября», — сказал эксперт.

Со своей стороны, синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Как отметил синоптик, в ближайшие дни в город придёт дождь и начнётся потепление.

«В ночь на 1 ноября сильный дождь пройдёт не только по территории Ленинградской области, но и в Петербурге. С прохождением тёплого атмосферного фронта осадков днём станет меньше, но зато температура воздуха повысится до +6...+8 °С», — сообщил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 28 октября ожидается облачная погода, ледяной дождь и снег.