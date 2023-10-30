Биолог Алексеева посоветовала опрыскивать комнатные растения в холодный сезон

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, как ухаживать за комнатными растениями в холодный сезон.

«Многие виды теплолюбивы, и открытые окна или сквозняки могут негативно сказаться на их внешнем виде. Поэтому осуществлять проветривание стоит таким образом, чтобы растения от этого не страдали. Например, временно перенести их в другое место», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, из-за короткого светового дня стоит использовать специальные фитолампы.

Кроме того, в отопительный сезон возникает недостаток влаги, поэтому растения желательно опрыскивать.

«А в целом следует внимательно изучить правила ухода за конкретными видами и соблюдать их», — добавила Алексеева.

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