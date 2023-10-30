Синоптик Цыганков спрогнозировал дожди в Москве в течение рабочей недели

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в течение всей рабочей недели ожидается пасмурная погода с дождями.

«Во вторник, 31 октября, днём температура будет +6…+9 °С. В среду столбики термометров покажут в пределах +9...+11 °С. Ночные температуры в эти дни будут положительными», — поделился специалист в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в четверг в городе ожидается +6...+9 °С, в пятницу температура понизится до +1...+6 °С.

В выходные ожидается солнечная погода с температурой днём от +6 до +11 °С, заключил Цыганков.

Ранее главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Екатеринбурге за минувшие выходные выпала треть месячной нормы осадков.