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В здании Главного корпуса оружейного завода Ижевска создадут культурный центр

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В Ижевске представили концепцию использования пространства Главного корпуса оружейного завода. Здание площадью 21 тыс. кв. м отремонтируют и создадут там многофункциональный культурно-образовательный центр.
В здании Главного корпуса оружейного завода Ижевска создадут культурный центр
  • Gettyimages.ru
  • © Alx_Yago

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

В здании проведут противоаварийные работы: усилят лестницы, фундаменты, участки перекрытий, заменят кровлю и др.

В настоящее время формируется бюджет на подготовку проектно-сметной документации, после чего направят заявку на федеральное финансирование.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».

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