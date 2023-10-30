В здании Главного корпуса оружейного завода Ижевска создадут культурный центр
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.
В здании проведут противоаварийные работы: усилят лестницы, фундаменты, участки перекрытий, заменят кровлю и др.
В настоящее время формируется бюджет на подготовку проектно-сметной документации, после чего направят заявку на федеральное финансирование.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».