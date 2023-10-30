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В Оренбургской области рассказали о программе для детей на время осенних каникул

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В Оренбургской области подготовили программу отдыха для детей на время осенних каникул. Ознакомиться с перечнем мероприятий можно на сайтах школ и учреждений дополнительного образования.
В Оренбургской области рассказали о программе для детей на время осенних каникул
  • Gettyimages.ru
  • © eclipse_images

Об этом сообщает RIA56.

На базе оздоровительно-образовательных центров «Солнечная страна» и «Город детства», в лагерях «Зарница» и «Березки» Оренбурга более 800 детей примут участие в профильных сменах по естественно-научной, патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной тематике.

Также на различных площадках региона в списке активностей — мастер-классы, онлайн-викторины, квесты, спортивные турниры и учебно-тренировочные сборы для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье родители подали 640 тысяч заявлений на запись детей в кружки и секции.

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