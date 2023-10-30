Метеоролог Позднякова рассказала о резком потеплении в Москве на неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что всю рабочую неделю в Москве погода будет неустойчивой. Только в предстоящие выходные в столице прогнозируется ясная погода без осадков.

Во вторник, 31 октября, ожидается переменная облачность, днём температура воздуха прогреется до +12 °С, поделилась она в разговоре с «Вечерней Москвой».

На следующий день потеплеет до +13 °С. В четверг прогнозируются небольшие дожди и переменная облачность, а в пятницу, 3 ноября, похолодает до +2 °С.

Выходные будут солнечными и без осадков. Днём ожидается до +6 °С, заключила Позднякова.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.