Метеоролог Позднякова рассказала о резком потеплении в Москве на неделе
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Во вторник, 31 октября, ожидается переменная облачность, днём температура воздуха прогреется до +12 °С, поделилась она в разговоре с «Вечерней Москвой».
На следующий день потеплеет до +13 °С. В четверг прогнозируются небольшие дожди и переменная облачность, а в пятницу, 3 ноября, похолодает до +2 °С.
Выходные будут солнечными и без осадков. Днём ожидается до +6 °С, заключила Позднякова.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.