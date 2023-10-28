Спасатели предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что в Удмуртии ночью и утром в воскресенье ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на республиканское МЧС.
Днём местами возможен гололёд.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.