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Спасатели предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области

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В Свердловской области ожидается ухудшение погоды из-за сильных снегопадов.
Спасатели предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Удмуртии ночью и утром в воскресенье ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на республиканское МЧС.

Днём местами возможен гололёд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

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