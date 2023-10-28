Нутрициолог Свиридова: правильное питание подразумевает здоровый подход к еде
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«Разнообразие блюд, обилие овощей и фруктов, много воды — это то, что нужно физической составляющей человека. Однако здоровое питание ещё и про ментальную составляющую. Если вы постоянно будете тревожно подсчитывать калории и вымерять приёмы пищи до грамма, вы рискуете заработать расстройство пищевого поведения», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По мнению эксперта, питаться нужно регулярно, полноценно и разнообразно, но без перегибов.
Как считает Свиридова, стоит использовать так называемый метод тарелки, когда половину приёма пищи составляет клетчатка, четверть — белки и ещё четверть — углеводы.
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