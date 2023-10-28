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Нутрициолог Свиридова: правильное питание подразумевает здоровый подход к еде

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Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова заявила, что правильное питание означает здоровый подход к еде.
Нутрициолог Свиридова: правильное питание подразумевает здоровый подход к еде
  • Gettyimages.ru

«Разнообразие блюд, обилие овощей и фруктов, много воды — это то, что нужно физической составляющей человека. Однако здоровое питание ещё и про ментальную составляющую. Если вы постоянно будете тревожно подсчитывать калории и вымерять приёмы пищи до грамма, вы рискуете заработать расстройство пищевого поведения», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По мнению эксперта, питаться нужно регулярно, полноценно и разнообразно, но без перегибов.

Как считает Свиридова, стоит использовать так называемый метод тарелки, когда половину приёма пищи составляет клетчатка, четверть — белки и ещё четверть — углеводы.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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