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Диетолог Раш: релаксация поможет справиться с головной болью в период снегопадов

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вера Раш дала советы метеочувствительным людям, страдающим от головной боли в период сильных снегопадов.
Диетолог Раш: релаксация поможет справиться с головной болью в период снегопадов
  • Gettyimages.ru

В такие периоды следует включить в рацион больше свежих овощей и фруктов и высыпаться, сказала она в разговоре с Life.ru.

«Если не удаётся уснуть самостоятельно и есть такая чувствительность, можно принимать препараты мелатонина: на ночь за 30—40 минут до сна», — посоветовала эксперт.

При головной боли помогает релаксация: медитация, массаж, тёплая ванна с хвойными травами, отметила Раш.

По её словам, при сильной слабости по утрам можно принимать природные адаптогены: китайский лимонник, элеутерококк, женьшень.

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