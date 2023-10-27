Диетолог Раш: релаксация поможет справиться с головной болью в период снегопадов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вера Раш дала советы метеочувствительным людям, страдающим от головной боли в период сильных снегопадов.

В такие периоды следует включить в рацион больше свежих овощей и фруктов и высыпаться, сказала она в разговоре с Life.ru.

«Если не удаётся уснуть самостоятельно и есть такая чувствительность, можно принимать препараты мелатонина: на ночь за 30—40 минут до сна», — посоветовала эксперт.

При головной боли помогает релаксация: медитация, массаж, тёплая ванна с хвойными травами, отметила Раш.

По её словам, при сильной слабости по утрам можно принимать природные адаптогены: китайский лимонник, элеутерококк, женьшень.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.