Синоптик Леус спрогнозировал перемену погоды в Москве с 24 октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в столичном регионе начнёт меняться во вторник, 24 октября, когда температура воздуха составит +1...+3 °С.

«Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего ночью в среду в мокрый снег и заморозки до -2...-4 °С. Вечером во вторник прогнозируется гололедица. Такая погода ожидается и ночью в среду. Оставшаяся часть недели будет на один-два градуса холоднее климатической нормы», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

К концу рабочей недели ожидается дневная температура 0...+2 °С, ночная — до -2...-4 °С.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что наступившая неделя станет настоящим началом зимнего периода в столице.

«Уже завтра, во вторник, мы попадаем в тыл циклона, который принёс это тепло. Температура просядет от 0 до +5 °С во вторник, а в среду и четверг вернутся заморозки и отрицательные температуры», — сказал он.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в ближайшие дни в столичном регионе.