Синоптик Леус спрогнозировал перемену погоды в Москве с 24 октября
«Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего ночью в среду в мокрый снег и заморозки до -2...-4 °С. Вечером во вторник прогнозируется гололедица. Такая погода ожидается и ночью в среду. Оставшаяся часть недели будет на один-два градуса холоднее климатической нормы», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
К концу рабочей недели ожидается дневная температура 0...+2 °С, ночная — до -2...-4 °С.
Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что наступившая неделя станет настоящим началом зимнего периода в столице.
«Уже завтра, во вторник, мы попадаем в тыл циклона, который принёс это тепло. Температура просядет от 0 до +5 °С во вторник, а в среду и четверг вернутся заморозки и отрицательные температуры», — сказал он.
Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в ближайшие дни в столичном регионе.