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Библиотека имени Герцена откроется в Петербурге 27 октября после ремонта

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В Санкт-Петербурге на Новгородской улице 27 октября после ремонта откроется библиотека имени Александра Герцена. Работы по реконструкции проводились более года.
Библиотека имени Герцена откроется в Петербурге 27 октября после ремонта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

После перепланировки в библиотеке появилось больше мест для чтения, организована отдельная зона для игротеки, есть бесплатный Wi-Fi.

«Библиотека сегодня — это фонд в 30 тыс. книг, 5 тыс. читателей и более 50 тыс. посещений в год. Но самое главное, что не только книги здесь ждут читателей», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В обновлённом пространстве будут проводить встречи с писателями и читать лекции.

Ранее НСН сообщала, что в Москве восстановят дом начала ХХ века.

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