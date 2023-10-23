Библиотека имени Герцена откроется в Петербурге 27 октября после ремонта

В Санкт-Петербурге на Новгородской улице 27 октября после ремонта откроется библиотека имени Александра Герцена. Работы по реконструкции проводились более года.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

После перепланировки в библиотеке появилось больше мест для чтения, организована отдельная зона для игротеки, есть бесплатный Wi-Fi.

«Библиотека сегодня — это фонд в 30 тыс. книг, 5 тыс. читателей и более 50 тыс. посещений в год. Но самое главное, что не только книги здесь ждут читателей», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В обновлённом пространстве будут проводить встречи с писателями и читать лекции.

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