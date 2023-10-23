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В Москве начали подготовку цветников к зиме

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В Москве сотрудники коммунальных служб начали готовить цветники к зиме, чтобы многолетние растения не пострадали во время морозов.
В Москве начали подготовку цветников к зиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Он отметил, что цветники будут оформлены разноцветной древесной щепой. К примеру, на тематических клумбах на центральных магистралях выложат национальные узоры и картинки из сказочных образов.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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