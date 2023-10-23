В Москве начали подготовку цветников к зиме

В Москве сотрудники коммунальных служб начали готовить цветники к зиме, чтобы многолетние растения не пострадали во время морозов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Он отметил, что цветники будут оформлены разноцветной древесной щепой. К примеру, на тематических клумбах на центральных магистралях выложат национальные узоры и картинки из сказочных образов.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.