Узнать больше

Собянин сообщил о начале реставрации церкви Вознесения Господня в Коломенском

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в музее-заповеднике «Коломенское» началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня — первой каменной шатровой церкви в России.
Собянин сообщил о начале реставрации церкви Вознесения Господня в Коломенском
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Церковь была построена по заказу князя Василия III и на момент возведения была самым высоким строением на Руси. Она входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил Собянин.

Специалисты проведут работы по восстановлению цоколя, галереи и шатра церкви, сделают очистку каменных элементов, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор. Также планируется обустроить прилегающую территорию.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить