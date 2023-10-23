Собянин сообщил о начале реставрации церкви Вознесения Господня в Коломенском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в музее-заповеднике «Коломенское» началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня — первой каменной шатровой церкви в России.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Церковь была построена по заказу князя Василия III и на момент возведения была самым высоким строением на Руси. Она входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил Собянин.

Специалисты проведут работы по восстановлению цоколя, галереи и шатра церкви, сделают очистку каменных элементов, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор. Также планируется обустроить прилегающую территорию.

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