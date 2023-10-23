Литератор Пересторонин стал почётным жителем Кирова
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.
«Благодарю всех за поддержку и оказанную мне честь. Такое доверие дорогого стоит и ко многому обязывает, так как я здесь живу и своим трудом стараюсь сделать наш город лучше», — заявил Пересторонин.
Кандидатура писателя была выдвинута к награждению представителями Кировского отделения Союза писателей России.
Ранее сообщалось, что троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.