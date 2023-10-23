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Литератор Пересторонин стал почётным жителем Кирова

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Писатель, поэт и журналист Николай Пересторонин стал почётным жителем Кирова. Соответствующие знак и удостоверение литератору вручили 22 октября 2023 года.
Литератор Пересторонин стал почётным жителем Кирова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

«Благодарю всех за поддержку и оказанную мне честь. Такое доверие дорогого стоит и ко многому обязывает, так как я здесь живу и своим трудом стараюсь сделать наш город лучше», — заявил Пересторонин.

Кандидатура писателя была выдвинута к награждению представителями Кировского отделения Союза писателей России.

Ранее сообщалось, что троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.

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