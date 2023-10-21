Историк метро Графов рассказал об архитектуре станции «Автово» в Петербурге
- РИА Новости
В беседе с «МК в Питере» он напомнил, что станция выполнена в стиле сталинского ампира. Как отметил эксперт, в разных местах «Автово» расположены разные колонны.
«Станция сейчас выглядит достаточно хорошо и красиво, почти так же, как её видели ленинградцы при открытии в 1955 году», — заявил Графов.
По его словам, стеклянные колонны сделаны из художественного стекла, и специальная огранка, преломляя свет, не позволяет разглядеть, что внутри находится железобетонная колонна.
Ранее сообщалось, что реакция предпринимателя Илона Маска на станцию метро «Автово» обрадовала Петербургский метрополитен.