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Историк метро Графов рассказал об архитектуре станции «Автово» в Петербурге

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Историк метрополитена Дмитрий Графов рассказал об архитектурных особенностях станции «Автово» в Санкт-Петербурге.
Историк метро Графов рассказал об архитектуре станции «Автово» в Петербурге
  • РИА Новости

В беседе с «МК в Питере» он напомнил, что станция выполнена в стиле сталинского ампира. Как отметил эксперт, в разных местах «Автово» расположены разные колонны.

«Станция сейчас выглядит достаточно хорошо и красиво, почти так же, как её видели ленинградцы при открытии в 1955 году», — заявил Графов.

По его словам, стеклянные колонны сделаны из художественного стекла, и специальная огранка, преломляя свет, не позволяет разглядеть, что внутри находится железобетонная колонна.

Ранее сообщалось, что реакция предпринимателя Илона Маска на станцию метро «Автово» обрадовала Петербургский метрополитен.

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