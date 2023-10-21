Нутрициолог Свиридова: ряд диет могут нанести серьёзный вред здоровью
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«Именно углеводы являются источником энергии для организма», — пояснила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По её словам, здоровому человеку, не имеющему соответствующих показаний, сокращение количества углеводов в долгосрочной перспективе может нанести серьёзный вред.
Как отметила Свиридова, раздельное питание в целом вреда не несёт, но только при условии, что в совокупности организм получает белки, жиры и углеводы, а также витамины и минералы.
Эксперт добавила, что при переходе на новый тип питания важно получить консультацию специалиста.
Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.