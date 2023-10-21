В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Свердловской области ожидается ухудшение погоды в воскресенье, 22 октября. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 22 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — заявили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.