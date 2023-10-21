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Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 22 октября

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Экстренное штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до воскресенья, 22 октября.
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 22 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, днём на территории области ожидаются дожди с мокрым снегом, гололёд. Порывы ветра до 17 м/с.

Автомобилистам советуют учитывать прогноз при планировании поездок. Также рекомендуется поменять шины с летних на зимние.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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