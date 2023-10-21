Пятый эфир столичного шоу «100 вопросов взрослому» пройдёт 23 октября

Пятый эфир столичного онлайн-ток-шоу «100 вопросов взрослому», который проведут детские технопарки Москвы, пройдёт 23 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Главной героиней встречи станет актриса Елена Борщёва. Она расскажет о секретах успешной самопрезентации, а также о плюсах и минусах творческой деятельности.

Модератор встречи — амбассадор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ксения Канатникова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.