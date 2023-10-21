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Пятый эфир столичного шоу «100 вопросов взрослому» пройдёт 23 октября

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Пятый эфир столичного онлайн-ток-шоу «100 вопросов взрослому», который проведут детские технопарки Москвы, пройдёт 23 октября.
Пятый эфир столичного шоу «100 вопросов взрослому» пройдёт 23 октября

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Главной героиней встречи станет актриса Елена Борщёва. Она расскажет о секретах успешной самопрезентации, а также о плюсах и минусах творческой деятельности.

Модератор встречи — амбассадор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ксения Канатникова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.

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