В Приморье рассказали о программе мероприятий в честь 85-летия края

В Приморском крае пройдут мероприятия, посвящённые 85-летию региона. Самая масштабная программа запланирована во Владивостоке на субботу, 21 октября.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В частности, состоятся концерты, выставки, дегустации, спортивные мероприятия. Будут работать тематические и игровые площадки.

На центральной площади Владивостока можно будет увидеть выставки достижений народного хозяйства, посетить библиотечную площадку, принять участие в викторине и мини-играх.

«Будущих конструкторов и инженеров заинтересует детский мобильный технопарк, где можно будет собрать различные модели своими руками или попробовать себя в объёмном моделировании 3D», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что флаг Кирова вручили «Роскосмосу» для передачи на МКС к 650-летию города.