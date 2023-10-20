В Приморье рассказали о программе мероприятий в честь 85-летия края
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В частности, состоятся концерты, выставки, дегустации, спортивные мероприятия. Будут работать тематические и игровые площадки.
На центральной площади Владивостока можно будет увидеть выставки достижений народного хозяйства, посетить библиотечную площадку, принять участие в викторине и мини-играх.
«Будущих конструкторов и инженеров заинтересует детский мобильный технопарк, где можно будет собрать различные модели своими руками или попробовать себя в объёмном моделировании 3D», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что флаг Кирова вручили «Роскосмосу» для передачи на МКС к 650-летию города.