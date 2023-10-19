Мастер-классы по проекту «ТехноЗнайка» состоятся в Москве 21—29 октября

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома рассказала о проекте для детей «ТехноЗнайка», который состоится в Москве 21—29 октября 2023 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В октябре маленькие москвичи смогут посетить около 80 мастер-классов в разных районах города. Перечень занятий будет расширяться по мере присоединения новых площадок, поэтому у каждого юного жителя столицы будет возможность выбрать наиболее интересную и удобную по расположению активность», — заявила Кострома.

Принять участие в мастер-классах могут дети от шести лет. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в столице открылась выставка «Московская промышленность глазами детей».