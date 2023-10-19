Водителей Ставрополья предупредили о скользких дорогах
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
«Обязательно снижайте скорость в непогоду, держите дистанцию и боковой интервал. Избегайте резких манёвров», — заявили в ведомстве.
Также там отметили, что особое внимание следует уделить участку дороги Новопавловск — Курская — Моздок в Курском округе. После начавшихся дождей дорога может быть скользкой.
Ранее сообщалось, что первый снег прогнозируется в Омской области в субботу, 21 октября. Также возможен туман и гололёд.