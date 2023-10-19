Водителей Ставрополья предупредили о скользких дорогах

В Ставропольском крае водителей предупредили о скользких дорогах. Также ночью 20 октября ожидаются заморозки до -1 °С.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

«Обязательно снижайте скорость в непогоду, держите дистанцию и боковой интервал. Избегайте резких манёвров», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что особое внимание следует уделить участку дороги Новопавловск — Курская — Моздок в Курском округе. После начавшихся дождей дорога может быть скользкой.

Ранее сообщалось, что первый снег прогнозируется в Омской области в субботу, 21 октября. Также возможен туман и гололёд.